В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник
Суббота, 11 марта 2023, 15:41
В Черкасской области украинские военные в субботу сбили вражескую ракету и беспилотник.
Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram
Дословно: "Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей.
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В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник.
Обошлось без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы".