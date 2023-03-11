Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 15:41
В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник
остатки вражеской ракеты в Черкасской области, фото из Telegram Игоря Табурца

В Черкасской области украинские военные в субботу сбили вражескую ракету и беспилотник.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей.

Реклама:

В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы".

Темы: Черкасская областьвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Черкасская область
На Черкасщине работала ПВО
В Черкасской области работала ПВО – ОВА
Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на Рош ха-Шана
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: