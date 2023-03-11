В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник

остатки вражеской ракеты в Черкасской области, фото из Telegram Игоря Табурца

В Черкасской области украинские военные в субботу сбили вражескую ракету и беспилотник.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей.

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В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы".