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В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 16:41
В Черкасской области сбили российскую ракету и беспилотник
остатки вражеской ракеты в Черкасской области, фото из Telegram Игоря Табурца

В Черкасской области украинские военные в субботу сбили вражескую ракету и беспилотник.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей.

В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы".

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Темы: Черкасская областьвойнаракетный удар
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