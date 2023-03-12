Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин потерял контроль над инфопространством России – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 02:38
Путин потерял контроль над инфопространством России – ISW
Владимир Путин, фото Getty Images

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что президент России Владимир Путин потерял контроль над информационным пространством в своей стране.

Источник: ISW

Детали: В отчете говорится о том, что российские войска не осуществили никаких подтвержденных продвижений в пределах Бахмута 11 марта.

Реклама:

Украинские и российские источники продолжают сообщать об ожесточенных боях в городе, но боевики группы "Вагнера", вероятно, становятся все более зажатыми в городских промышленных районах, таких как завод АЗОМ, и поэтому им трудно достичь значительного продвижения вперед.

В то же время, отмечают аналитики, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что во внутреннем кругу Кремля происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России Владимир Путин, очевидно, не может это исправить.

В частности, Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинского подхода к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между кремлевскими "элитами".

ВИДЕО ДНЯ

Эксперты считают, что заявление Захаровой подтверждает несколько оценок института:

  • что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;
  • что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство;
  • что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для восстановления контроля над российским информационным пространством.

Говорится в отчете и о том, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки.

В ISW напоминают, что в последнее время "группа Вагнера" расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая ориентированные на вербовку молодежи.

Специалисты предполагают: "Возможно, Пригожин пытается реструктурировать "Группу Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию, чтобы отвести ей особую роль среди российских войск в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических преимуществ исчезает с вероятной кульминацией "Группы Вагнера" вокруг Бахмута".

Основные выводы о боевых действиях в Украине от ISW за 11 марта:

  • Российские войска не осуществили никаких подтвержденных продвижений в пределах Бахмута 11 марта.
  • Захарова подтвердила, что во внутреннем кругу Кремля происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что Путин не может этого исправить.
  • Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию.
  • Украинские источники сообщают, что ВСУ продвинулись в направлении Сватово.
  • Российские войска продолжают устанавливать укрепления в Запорожской области.
  • Мобилизованные россияне продолжают обнародовать жалобы на то, что командиры плохо относятся к ним и используют их как расходный материал для "латания дыр" в существующих формированиях.
  • Российские оккупационные чиновники используют здравоохранение детей для формирования зависимости от российской системы здравоохранения.

Темы: войнаПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Россияне бьют по Донецкой области: один погибший, четверо раненых
Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб
"Kraken" заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России
Враг ударил по Очакову из РСЗО
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: