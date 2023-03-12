Путин потерял контроль над инфопространством России – ISW

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что президент России Владимир Путин потерял контроль над информационным пространством в своей стране.

Источник: ISW

Детали: В отчете говорится о том, что российские войска не осуществили никаких подтвержденных продвижений в пределах Бахмута 11 марта.

Украинские и российские источники продолжают сообщать об ожесточенных боях в городе, но боевики группы "Вагнера", вероятно, становятся все более зажатыми в городских промышленных районах, таких как завод АЗОМ, и поэтому им трудно достичь значительного продвижения вперед.

В то же время, отмечают аналитики, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что во внутреннем кругу Кремля происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России Владимир Путин, очевидно, не может это исправить.

В частности, Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинского подхода к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между кремлевскими "элитами".

Эксперты считают, что заявление Захаровой подтверждает несколько оценок института:

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что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство;

что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для восстановления контроля над российским информационным пространством.

Говорится в отчете и о том, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки.

В ISW напоминают, что в последнее время "группа Вагнера" расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая ориентированные на вербовку молодежи.

Специалисты предполагают: "Возможно, Пригожин пытается реструктурировать "Группу Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию, чтобы отвести ей особую роль среди российских войск в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических преимуществ исчезает с вероятной кульминацией "Группы Вагнера" вокруг Бахмута".

Основные выводы о боевых действиях в Украине от ISW за 11 марта: