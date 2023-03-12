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В Черном море – повышенная минная опасность

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 06:32
В Черном море – повышенная минная опасность
фото: Дмитрий Ларин

Одесский горсовет предупреждает о том, что из-за шторма в Черном море повышается минная опасность.

Источник: горсовет Одессы

Дословно: "Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром порывы 15-18 м/с".

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"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность".

Детали: Погодные условия приводят к тому, что возникает высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

Темы: Черное мореминированиепогодаОдесская область
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