В Черном море – повышенная минная опасность
Воскресенье, 12 марта 2023, 07:32
Одесский горсовет предупреждает о том, что из-за шторма в Черном море повышается минная опасность.
Источник: горсовет Одессы
Дословно: "Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром порывы 15-18 м/с".
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность".
Детали: Погодные условия приводят к тому, что возникает высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
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