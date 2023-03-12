Силы обороны поразили районы сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов – Генштаб

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в воскресенье поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также склад боеприпасов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

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Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов".

Детали: Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

РФ продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

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За эти сутки противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 4 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стрелечье, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крохмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое воздействие попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка на Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков - Николаевской.

В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные "гаджеты" и бытовую техники российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах.

Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе. Так, 10 марта в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях.