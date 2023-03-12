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Силы обороны поразили районы сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 18:27
Силы обороны поразили районы сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в воскресенье поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также склад боеприпасов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов".

Детали: Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

РФ продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За эти сутки противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 4 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стрелечье, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крохмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое воздействие попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка на Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков - Николаевской.

В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные "гаджеты" и бытовую техники российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах.

Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе. Так, 10 марта в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях.

Темы: Генштабвойна
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