Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 06:22
Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили 102 атаки россиян, а также поразили вражеские районы сосредоточения, ЗРК и пункт управления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях".

"Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала".

Детали: За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. А также – 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону ВСУ. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Северск и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка на Херсонщине и Тамарино и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов - по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько вырастут суммы в платежках

Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП

обновленоПравоохранители провели обыски в 16 облгазах Фирташа: нанесли 3,5 млрд ущерба государству

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Официально: Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции

"Схемы" нашли махинации в поставках продовольствия для армии даже после "яичного скандала"

Все новости...
война
Оккупанты утром ударили по Николаевской области: 1 погибший, под завалами могут быть люди
Защитники уничтожили еще 710 захватчиков и 8 вражеских танков
Как ФСБ воюет против Украины. Убийства, теракты, вербовка "кротов", кибератаки
Последние новости
20:02
В Ровно 3-летний мальчик ушел из дома, пока папа был в магазине: полиция составила протокол
19:57
Ежедневные потери РФ в Украине достигают 1500 военных, прежде всего в Бахмуте - чиновник НАТО
19:45
Дерегуляция: Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса
19:35
Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема
19:20
Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города
19:17
Потенциальная продажа "Сенс Банка": НБУ не получал документов от польского инвестора
18:54
Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб
18:54
Западные лидеры приветствуют решение об ордере МУС на арест Путина
18:45
Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько вырастут суммы в платежках
18:45
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП
Все новости...