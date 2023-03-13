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Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 05:22
Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили 102 атаки россиян, а также поразили вражеские районы сосредоточения, ЗРК и пункт управления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях".

"Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала".

Детали: За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. А также – 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону ВСУ. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Северск и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка на Херсонщине и Тамарино и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов - по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Темы: войнаГенштаб
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