Отчет ЕС о соответствии Украины критериям будет в мае; Киев хочет выполнить все, кроме одного

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляет, что первая неформальная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев завершит выполнение большинства из них.

Об этом она заявила в комментарии "Европейской правде" во время общения с журналистами в Киеве.

Стефанишина утверждает, что представлению оценки будет предшествовать обсуждение между государствами-членами и Украиной, которое состоится в марте, однако первую формализованную оценку стоит ждать только в конце весны.

"Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание General affairs council (Совета ЕС по общим вопросам), такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут происходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату (представления Еврокомиссией ее оценки)", – заявила Стефанишина.

Как известно, ЕС при предоставлении Украине статуса кандидата определил 7 критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшего сближения, в том числе для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сейчас есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет "кандидатские требования". Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре. Однако для того, чтобы помочь Киеву определить проблемные точки, Еврокомиссия согласилась представить весной "устную промежуточную оценку" прогресса Украины. Дата такого представления пока не обнародовалась.

Совет ЕС по общим вопросам планирует заседание 30 мая в Брюсселе, однако из слов Стефанишиной следует, что для рассмотрения украинского вопроса представители стран-членов ЕС могут собраться отдельно и "дата заседания еще не определена".

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"Я приглашу коллег в Украину и считаю, что это заседание General affairs council могло бы состояться в Киеве", – пояснила она.

Стефанишина также считает, что к тому времени Украина почти полностью завершит выполнение 7 критериев.

"Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы... Останутся задачи по имплементации закона о национальных меньшинствах", – пояснила она.

В частности, по оценке вице-премьера, ВР к тому времени примет закон о структурировании рекламного рынка в Украине, что позволит Киеву заявить о выполнении критерия по реформе медиа.

"Глава НАБУ назначен; концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента; завершится процесс отбора членов ВККС. Таким образом мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блок", – пояснила она.

Ольга Стефанишина также уверена в положительной оценке реформы системы отбора судей Конституционного суда, несмотря на то, что Украина не будет назначать 7-го члена Консультативной группы экспертов (КГЭ), как изначально рекомендовала Венецианка, а сделает другие изменения. "Мы не нашли никаких юридических оснований для того, чтобы был седьмой эксперт. Мы провели переговоры с Венецианской комиссией и с Еврокомиссией и договорились, что модель отбора судей КСУ будет базироваться на моделях, которые действовали для других судебных органах, как ВСП: решение ДГЭ будет приниматься 4-мя голосами", – пояснила она.

По словам вице-премьера, этот поход в Еврокомиссии поддержали: "По этому поводу мы договорились с Еврокомиссией и будем продолжать говорить о том, как запустить конкурс – мы рассчитываем на запуск в конце апреля".

Также, расчет Стефанишиной основывается на том, что ЕС засчитает "антиолигархический" критерий несмотря на то, что Украина не спешит выполнять в его первоначальном виде. Об этом подробно говорилось в статье "Конец закона об олигархах? Какие претензии к нему подготовила Венецианка". Вместо этого, правительство обещает переключиться на уменьшение влияния олигархов через антимонопольные и актикорупционные меры, без создания противоречивого "реестра олигархов". "Во времена войны naming and shaming, то есть называние определенных лиц, подпадающих под действие этого закона, не является приоритетом", – пояснила вице-премьер.

Как сообщала Европейская правда, по состоянию на конец января выполнение семи критериев оценивалось экспертами на 5,8 баллов из 10, но оценка существенно выросла от предыдущего обзора. После того рост технического соответствия критериям продолжился.