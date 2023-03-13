Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС

Ирина БалачукПонедельник, 13 марта 2023, 10:49
Украинцы считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС
Фото из Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Подавляющее большинство украинцев согласны, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта

Дословно социологи: "82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (в т.ч. полностью согласны – 50%). Не согласны с этим – 14%". 

 
инфографика КМИС

Детали: Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. В частности, среди жителей Востока и Юга так считают 78% и 81% (против, соответственно, 17% и 14%, которые не согласны с таким утверждением). 

 
инфографика КМИС 

Социологи отмечают, что с 1990-х годов в Украине росла поддержка вступления в Европейский Союз. Российское широкомасштабное вторжение 2022 года усилило поддержку европейской интеграции и в значительной степени нивелировало региональные различия.

По состоянию на январь 2022 года 92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом ЕС, а в зависимости от региона показатель составляет 88-94% (в частности, на Востоке 88% поддерживают членство в ЕС)

КМИС провел две волны исследования – 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2007 и 985 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 985 респондентов (первая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов (вторая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: УкраинаЕСопроссоциология
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин

В районе Днепра уничтожили три "Шахеда", но есть и попадание в объект критической инфраструктуры

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города

Все новости...
Украина
Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI
Россияне зовут граждан из Центральной Азии собирать трупы оккупантов и работать в госпиталях - СМИ
Отчет ЕС о соответствии Украины критериям будет в мае; Киев хочет выполнить все, кроме одного
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
23:59
В Париже снова вспыхнули протесты из-за принятия пенсионной реформы
23:58
Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин
23:36
Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц
23:21
В районе Днепра уничтожили три "Шахеда", но есть и попадание в объект критической инфраструктуры
23:16
Британия обещает поддержку Международному уголовному суду после решения по Путину
23:15
ВНИМАНИЕНазарий Гусаков собирает на год жизни (укр)
23:04
Роспропагандисты отреагировали на идею ареста Путина: от ядерных угроз до издевок
22:34
Генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным даже после ордера на его арест
22:24
Министр юстиции Германии: Путин разжег кровавую войну и должен ответить за это в суде
Все новости...