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Украинцы считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС

Ирина БалачукПонедельник, 13 марта 2023, 09:49
Украинцы считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС
Фото из Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Подавляющее большинство украинцев согласны, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта

Дословно социологи: "82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (в т.ч. полностью согласны – 50%). Не согласны с этим – 14%". 

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инфографика КМИС

Детали: Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. В частности, среди жителей Востока и Юга так считают 78% и 81% (против, соответственно, 17% и 14%, которые не согласны с таким утверждением). 

 
инфографика КМИС 

Социологи отмечают, что с 1990-х годов в Украине росла поддержка вступления в Европейский Союз. Российское широкомасштабное вторжение 2022 года усилило поддержку европейской интеграции и в значительной степени нивелировало региональные различия.

По состоянию на январь 2022 года 92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом ЕС, а в зависимости от региона показатель составляет 88-94% (в частности, на Востоке 88% поддерживают членство в ЕС)

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КМИС провел две волны исследования – 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2007 и 985 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 985 респондентов (первая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов (вторая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: УкраинаЕСопроссоциология
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