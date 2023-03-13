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Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Елена РощинаПонедельник, 13 марта 2023, 16:36
Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях
International Criminal Court, Getty Images

Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину: о похищении украинских детей и о преднамеренных ударах РФ по объектам гражданской инфраструктуры.

Источник: The New York Times

Детали: Международный уголовный суд (МУС) будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких лиц, рассказали нынешние и бывшие чиновники, которые знают об этом решении, но не имеют права говорить публично. Однако в ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по обоим делам.

Эти дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала конфликта. Они появились после месяцев работы специальных следственных групп. 

В делах речь идет о том, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также что Кремль умышленно нацеливался на объекты гражданской инфраструктуры.

Главный прокурор Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии судей досудебного следствия, которые решат, были ли соблюдены правовые нормы для выдачи ордеров на арест, или же следователи нуждаются в большем количестве доказательств.

Непонятно, кому суд планирует предъявить обвинение в каждом конкретном случае. На просьбу подтвердить запросы о выдаче ордеров на арест, прокуратура ответила: "Мы не обсуждаем публично детали, связанные с проводимыми расследованиями".

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Некоторые внешние дипломаты и эксперты заявили, что существует вероятность того, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом. 

Однако вероятность судебного процесса остается низкой, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Кремль отрицает обвинения в военных преступлениях, но международные и украинские следователи собрали мощные доказательства целого ряда зверств с первых дней вторжения.

Первый случай касается похищения детей, от младенцев до подростков. Как выяснили "The New York Times" и исследователи, в рамках спонсируемой Кремлем программы их вывозили из Украины и размещали в домах, где они становились российскими гражданами, или отправляли в летние лагеря для перевоспитания. Некоторые из них были воспитанниками детских домов или интернатов. 

В отчете, опубликованном в феврале Йельским университетом и программой "Обсерватория конфликтов" Государственного департамента США, говорится, что по меньшей мере 6 000 детей из Украины содержатся в 43 лагерях на территории России. В Украине заявляли, что по состоянию на начало марта их могло быть более 16 000.

Во втором случае ожидается, что главный прокурор Международного уголовного суда рассмотрит непрекращающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру, включая водоснабжение, газо- и электростанции, которые находятся далеко от боевых действий и не считаются "легитимными военными целями".

Правительство США имеет доказательства, проливающие свет на решение Кремля преднамеренно атаковать жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры, но президент Джо Байден еще не решил, одобрять ли обнародование материалов. Министерство обороны блокирует передачу разведданных, поскольку боится создать прецедент, который может открыть путь для преследования американцев.

В прошлом судьи МУС тратили несколько месяцев на рассмотрение обвинений, прежде чем выдавать ордера на арест или повестки о вызове в суд. Но разрушения, происходящие в Украине, заставили суд действовать быстро.

Более 40 стран, которые являются сторонами в суде, обратились к нему с просьбой о вмешательстве. Украина не является формальным членом МУС, но она предоставила суду юрисдикцию на своей территории.

В то же время, группа правительств и международных организаций выступает за создание отдельного международного суда с полномочиями преследовать Россию за преступление агрессии, над которым Международный уголовный суд не имеет юрисдикции.

Темы: Росcиявойнасуд
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