Премьер Финляндии объяснила позицию об истребителях для Украины после "заявления-неожиданности" в Киеве

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала острые дебаты по поводу предоставления Украине истребителей Hornet - дискуссия по ним продолжалась в Финляндии в течение выходных после неожиданного заявления Марин в Киеве.

Комментарий Марин в понедельник приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.

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"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности... Финляндия не проводила никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения. Я участвую в такой международной совместной работе", - сказала Марин.

Она подчеркнула, что "никто не обещал Украине истребители Hornet". Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией - и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.

"Понятно, что Украине нужно более тяжелое оборудование. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос - истребители и противовоздушная оборона в целом", - пояснила Марин.

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По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонних переговоров с ней поднял вопрос необходимости получения помощи для противовоздушной обороны.

В субботу президент Финляндии Саули Ниинистьо и Марин обсудили вопрос истребителей. По словам Марин, обсуждение состоялось по его инициативе.

Марин в пятницу во время визита в Киев отметила, что Финляндия могла бы наряду с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Ее заявление стало сюрпризом для обозревателей и участников внешней политики и политики безопасности, а конкурирующие партии говорили о "безрассудстве" таких объявлений. Марин упрекали, что такие заявления следует делать после консультаций внутри страны.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сказал, что не знал о намерениях Марин обсудить вопрос об истребителях, в которых Финляндия, по его словам, будет нуждаться еще много лет.