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$886 млрд: Белый дом просит Конгресс о рекордных со времен Второй мировой расходов на оборону

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 21:45

Белый дом в понедельник направил Конгрессу США проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, который предусматривает рекордные в мирное время расходы в размере 886 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проект предусматривает выделение 842 миллиардов долларов на нужды Пентагона и 44 миллиардов долларов на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, министерству энергетики и другим ведомствам.

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Общая сумма расходов на оборону на 2024 год, которую Белый дом просит одобрить Конгресс, на 28 миллиардов долларов превышает прошлогодние 858 миллиардов долларов.

Проект оборонного бюджета США впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, которые обычно заключают для самолетов и кораблей. Вероятно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем, отмечает Reuters.

Он также ускоряет темпы закупки Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, которые будут основой воздушной мощи США в ближайшем будущем, предусматривает модернизацию ядерной "триады" США, судостроение и развитие космического потенциала.

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Также проект может похвастаться исторически большим бюджетом на исследования для Пентагона - 145 миллиардов долларов, предназначенных для разработки новых видов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты, которые запускаются в верхние слои атмосферы и могут обходить даже самые современные радарные системы.

Помощь Украине со стороны министерства обороны США в проекте бюджета на 2024 финансовый год осталась такой же, как и в предыдущем году - 300 миллионов долларов. Это в ведомстве объяснили постоянным изменением потребностей Киева на поле боя; в случае необходимости дополнительного финансирования может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов. Бюджет Белого дома, обнародованный на прошлой неделе, предусматривает 6 миллиардов долларов от Пентагона и Государственного департамента для Украины и других европейских союзников.

Темы: СШАденьгибюджет
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