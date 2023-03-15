Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину

Группа сенаторов от обеих партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину.

Конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", пишут сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение РФ продолжается уже второй год.

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"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые работают в поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16", – написали сенаторы.

"Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры на поле боя", – говорится в письме.

Организатором письма выступил сенатор Марк Келли (штат Аризона).

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Сенаторы обратились к Остину с просьбой до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Среди вопросов, которые задали законодатели, – насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие, и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения – из новых производств или из имеющихся запасов. Они также поинтересовались оценкой военных относительно влияния F-16 на конфликт и того, как быстро украинские пилоты смогут научиться управлять истребителями.

Группа сенаторов приветствовала сообщение о том, что двое украинских пилотов приехали в США для оценки навыков ведения боевых действий на базе Национальной гвардии Моррис Эйр в Тусоне, в родном штате Келли, что они назвали "критическим шагом в определении" их готовности к полетам на F-16.

Под письмом также подписались демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Двухпартийные усилия, направленные на то, чтобы убедить администрацию Байдена отправить F-16 или поспособствовать другим странам отправить их в Украину, были подкреплены такими оценками, как оценка генерала Кристофера Каволи, главнокомандующего вооруженными силами США и НАТО в Европе. В прошлом месяце на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Каволи заявил законодателям за закрытыми дверями, что предоставление современного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, может помочь укрепить обороноспособность Украины.

Но высшие гражданские чиновники, в том числе Байден и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, говорят, что истребители не являются насущной необходимостью на поле боя, по сравнению с другими возможностями.

Руководитель политического отдела Пентагона Колин Каль также поддержал позицию администрации, заявив в прошлом месяце в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 – примерно 18 месяцев, в то время как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

"Это приоритет для украинцев, но он не входит в тройку их главных приоритетов", – засвидетельствовал Каль: "Их главными приоритетами являются системы противовоздушной обороны... артиллерия и огневые средства, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы".

Письмо Сената следует за двухпартийными усилиями в Палате представителей, возглавляемыми демократом от штата Мэн Джаредом Голденом, чтобы убедить Байдена прислать Киеву F-16 или аналогичные самолеты.

Накануне Соединенные Штаты в очередной раз отметили, что не будут выступать против решения других государств передать Украине боевые самолеты.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Он выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

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