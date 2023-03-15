Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рейтинг доверия среди институций возглавляют ВСУ, президент – на шестом месте

Елена РощинаСреда, 15 марта 2023, 13:22
Рейтинг доверия среди институций возглавляют ВСУ, президент – на шестом месте
Украинские воины, фото Getty Images

Вооруженным силам Украины доверяют 95,8% украинцев, в топ-5 доверия среди институций также находятся волонтеры и добровольцы, нацгвардейцы и спасатели, президент – на шестом месте в рейтинге доверия.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года, обнародованные в пресс-центре "Укринформа"

Детали: Наибольшим доверием граждан пользуются Вооруженные силы Украины. За время полномасштабной войны доверие к армии выросло: в июле-августе 2021 года доверие к ВСУ было 68%, а сейчас – 95,8%, отметил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Реклама:

Высокий уровень доверия имеют волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%).

Также доверие населения имеют Нацгвардия (85,7%) и ГСЧС (85,4%).

Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 82,9% опрошенных. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Положительный баланс доверия и недоверия также имеет Министерство обороны, сказал Быченко.

 

Справка: Центр Разумкова изучал оценку гражданами общественно-политической ситуации в стране и деятельности власти, а также доверие к социальным институтам и политикам в феврале-марте 2023 года. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.

Темы: социологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
социология
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: