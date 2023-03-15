Рейтинг доверия среди институций возглавляют ВСУ, президент – на шестом месте

Вооруженным силам Украины доверяют 95,8% украинцев, в топ-5 доверия среди институций также находятся волонтеры и добровольцы, нацгвардейцы и спасатели, президент – на шестом месте в рейтинге доверия.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года, обнародованные в пресс-центре "Укринформа"

Детали: Наибольшим доверием граждан пользуются Вооруженные силы Украины. За время полномасштабной войны доверие к армии выросло: в июле-августе 2021 года доверие к ВСУ было 68%, а сейчас – 95,8%, отметил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

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Высокий уровень доверия имеют волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%).

Также доверие населения имеют Нацгвардия (85,7%) и ГСЧС (85,4%).

Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 82,9% опрошенных.

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Положительный баланс доверия и недоверия также имеет Министерство обороны, сказал Быченко.

Справка: Центр Разумкова изучал оценку гражданами общественно-политической ситуации в стране и деятельности власти, а также доверие к социальным институтам и политикам в феврале-марте 2023 года. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.