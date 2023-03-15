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Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 22:12

Министр обороны Испании Маргарита Роблес по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду подтвердила, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести обещанным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.

По словам Роблес, первые шесть танков будут поставлены Украине в "ближайшем будущем". Сейчас Leopard 2, которые обещал прислать Мадрид, все еще находятся на ремонте на предприятиях оборонной промышленности в Севилье.

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О возможности увеличения количества Leopard с шести до десяти во время визита в Киев в феврале говорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Решение было принято после того, как на складах нашли дополнительную технику в пригодном состоянии.

Также руководительница испанского Минобороны объявила о поставках новой партии бронетранспортеров TOA M113 - так называемых бронированных гусеничных транспортных средств, специализирующихся на перевозке боевых подразделений.

Накануне стало известно, что первые десять украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

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На сегодняшний день, по словам Роблес, в рамках миссии Европейского Союза по помощи Украине в Испании под руководством Координационного центра подготовки в Толедо прошли подготовку более 850 военнослужащих по широкому спектру специальностей.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин во вторник объявил, что на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

Темы: Испаниятанки
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