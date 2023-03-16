Российская пропаганда создает фейковые аккаунты украинских военных

Россияне создают в соцсетях фейковые страницы, где размещают фото и видео украинских военных с измененным описанием, которое внушает отчаяние и недоверие.

Источник: Донбас.Реалии

Дословно: "Аккаунт военного в Тик-Токе может быть фейковым, а информацию в нем Россия может использовать для войны.

Телеграмм-канал якобы бригады ВСУ может не иметь к ней никакого отношения.

А группа, где много месяцев лайкают патриотические картинки, вдруг может распространить обычный российский вброс".

Детали: В качестве примера, издание приводит фальшивый аккаунт военного.

Тот маскировался под личную страницу сержанта ВСУ, который действительно ведет свой дневник войны. Страница-клон имела более 19 тысяч подписчиков, украинцы выражали в комментариях слова поддержки, а некоторые видео набирали миллионные просмотры.

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Фальшивый аккаунт в Тик Ток с большим количеством просмотров видео

В этом аккаунте, который был клоном аккаунта военнослужащего ВСУ, содержались настоящие видео, снятые реальными воинами: но наложенные на них были совсем не те сообщения, которые имел в виду автор настоящего паблика. Эти сообщения внушали отчаяние и недоверие.

Похищенное видео, опубликованное в фальшивом аккаунте Тик Ток с добавлением субтитров и комментарии под ним

Вскоре нашелся и сам сержант ВСУ: с такими же видео на странице, но без отчаянных надписей. Он подтвердил, что его видео использовали российские пропагандисты.

Фейковый аккаунт больше недействителен. Иван разместил в сети свое видео о проблеме, которое тоже стало вирусным и помогло заблокировать канал. Все видео оттуда исчезли. Но появился другой, такой же. И его заблокировать сейчас не удается.

Также в материале говорится, что, набирая в поиске Телеграмм название боевого подразделения ВСУ, часто можно найти два или несколько каналов с таким же или похожим названием и с аватарками, которые дублируют символику бригад. Непросто сориентироваться, какая из них официальная, а какие нет.

Донбас.Реалии убедились, что фейковый телеграмм-канал бригады сейчас так же легко находится в поиске Телеграмм, как и официальный. 46-я отдельная аэромобильная бригада во всех своих соцсетях заявила, что не имеет отношения к клонированной странице и сообщила, что существует только один ее официальный канал. Закрыть такие источники дезинформации в Телеграм обычно очень сложно или невозможно.

Кроме очевидных фальшивок, в том же ТикТоке есть много аккаунтов и стримов, на которых люди выдают себя за военнослужащих: одевают камуфляж и рассуждают о том, что, например, "воевать не за кого", "воинов никто на самом деле не ценит" или "почему не воюют богатые". Однако, нет никакой уверенности, что эти люди действительно являются военными.

"Обезопасить от попадания в заблуждение на эмоциях может только критический подход: проверять информацию, сомневаться, не вступать в неверифицированные группы и не делиться в сети сообщениями, правдивость которых не можете проверить", - заключают в материале журналисты издания.