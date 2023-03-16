США быстрыми темпами готовят Украину к весеннему контрнаступлению – Politico

Американские военные быстрыми темпами перебрасывают технику на поле боя и тренируют украинские войска накануне большого контрнаступления на российские силы, которое ожидается в конце весны.

Источник: Politico

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин в среду после виртуального заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что "Украина не может терять времени".

"Мы должны быстро и полностью выполнить наши обещания", – сказал Остин, – Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимую им для использования этих новых систем".

С приближением весны американские официальные лица все больше обеспокоены тем, что в Украине уменьшаются запасы боеприпасов, средств противовоздушной обороны и опытных солдат.

Пентагон заявляет, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для продолжения борьбы.

Россия месяцами обстреливала страну ракетами, стремясь не только вызвать разрушения, но и истощить запасы противовоздушной обороны Украины. Украинские солдаты рассказывают об острой нехватке основных боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов. По оценкам американских официальных лиц, за год войны погибло более 100 000 украинских военных, включая самых опытных солдат.

ВИДЕО ДНЯ

В материале отмечается, что обе стороны несут большие потери в битве за Бахмут. Во главе с "вагнеровцами" Россия уже девять месяцев осаждает юго-восточный город, превратив его в руины.

Украинские войска отказываются сдаваться, а президент Владимир Зеленский настаивает на том, что защита Бахмута является ключевым для удержания других восточных городов.

Зато американские официальные лица больше сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется в мае.

Сотни западных танков и бронетехники, в том числе впервые техники, которая может возводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, направляются в Украину для наступления.

Американские и европейские партнеры также присылают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, которые Украина определила как наиболее насущную потребность.

Пакеты американской помощи "в течение последних четырех-пяти месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", – сказал американский чиновник, пожелавший остаться неназванным из-за требований администрации.

Хотя американские чиновники стараются не указывать Киеву, как вести войну, руководство Пентагона заявило в среду, что оборудование и подготовка, которые предоставляются, позволят Украине выиграть войну – где и когда она решит это сделать.

"Мы прилагаем значительные усилия для укрепления украинской армии с точки зрения оснащения, боеприпасов и тренировок в разных странах, чтобы дать возможность Украине защитить себя", – сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Усиление украинской способности позволит украинскому руководству разрабатывать и реализовывать различные варианты действий в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", – добавил Милли.

В феврале более 600 украинцев завершили 5-недельную программу подготовки в Германии, которая включала в себя базовые навыки, такие как стрельба, а также медицинскую подготовку и инструктаж по маневрированию на боевых машинах "Брэдли" и бронетранспортерах "Страйкер" американского производства. Сейчас эти силы вернулись на поле боя, и вторая партия из сотен дополнительных солдат сейчас проходит обучение по этой программе.

За закрытыми дверями американские официальные лица требуют от Киева экономить артиллерийские боеприпасы и вести более прицельный огонь. Особенно в Бахмуте, где обе стороны расходуют боеприпасы быстрыми темпами.

"Некоторые в Пентагоне считают, что они слишком быстро сжигают боеприпасы, – сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, – Извините, они ведут масштабную борьбу за выживание своей страны против врага, который имеет огромное преимущество в артиллерийских боеприпасах и не отступает".

По словам американских чиновников, Киев еще не определился со стратегией, но у него есть, по сути, два варианта: продвигаться на юг через Херсон к Крыму или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезав российский сухопутный мост.

Первый вариант не является реалистичным, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу Днепра, а Украина не имеет достаточного количества человеческих ресурсов для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант более вероятен, говорят чиновники.