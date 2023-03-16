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США быстрыми темпами готовят Украину к весеннему контрнаступлению – Politico

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 марта 2023, 06:22
США быстрыми темпами готовят Украину к весеннему контрнаступлению – Politico
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американские военные быстрыми темпами перебрасывают технику на поле боя и тренируют украинские войска накануне большого контрнаступления на российские силы, которое ожидается в конце весны.

Источник: Politico

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин в среду после виртуального заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что "Украина не может терять времени".

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"Мы должны быстро и полностью выполнить наши обещания", – сказал Остин, – Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимую им для использования этих новых систем".

С приближением весны американские официальные лица все больше обеспокоены тем, что в Украине уменьшаются запасы боеприпасов, средств противовоздушной обороны и опытных солдат.

Пентагон заявляет, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для продолжения борьбы.

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Россия месяцами обстреливала страну ракетами, стремясь не только вызвать разрушения, но и истощить запасы противовоздушной обороны Украины. Украинские солдаты рассказывают об острой нехватке основных боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов. По оценкам американских официальных лиц, за год войны погибло более 100 000 украинских военных, включая самых опытных солдат.

В материале отмечается, что обе стороны несут большие потери в битве за Бахмут. Во главе с "вагнеровцами" Россия уже девять месяцев осаждает юго-восточный город, превратив его в руины.

Украинские войска отказываются сдаваться, а президент Владимир Зеленский настаивает на том, что защита Бахмута является ключевым для удержания других восточных городов.

Зато американские официальные лица больше сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется в мае.

Сотни западных танков и бронетехники, в том числе впервые техники, которая может возводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, направляются в Украину для наступления.

Американские и европейские партнеры также присылают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, которые Украина определила как наиболее насущную потребность.

Пакеты американской помощи "в течение последних четырех-пяти месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", – сказал американский чиновник, пожелавший остаться неназванным из-за требований администрации.

Хотя американские чиновники стараются не указывать Киеву, как вести войну, руководство Пентагона заявило в среду, что оборудование и подготовка, которые предоставляются, позволят Украине выиграть войну – где и когда она решит это сделать.

"Мы прилагаем значительные усилия для укрепления украинской армии с точки зрения оснащения, боеприпасов и тренировок в разных странах, чтобы дать возможность Украине защитить себя", – сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Усиление украинской способности позволит украинскому руководству разрабатывать и реализовывать различные варианты действий в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", – добавил Милли.

В феврале более 600 украинцев завершили 5-недельную программу подготовки в Германии, которая включала в себя базовые навыки, такие как стрельба, а также медицинскую подготовку и инструктаж по маневрированию на боевых машинах "Брэдли" и бронетранспортерах "Страйкер" американского производства. Сейчас эти силы вернулись на поле боя, и вторая партия из сотен дополнительных солдат сейчас проходит обучение по этой программе.

За закрытыми дверями американские официальные лица требуют от Киева экономить артиллерийские боеприпасы и вести более прицельный огонь. Особенно в Бахмуте, где обе стороны расходуют боеприпасы быстрыми темпами.

"Некоторые в Пентагоне считают, что они слишком быстро сжигают боеприпасы, – сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, – Извините, они ведут масштабную борьбу за выживание своей страны против врага, который имеет огромное преимущество в артиллерийских боеприпасах и не отступает".

По словам американских чиновников, Киев еще не определился со стратегией, но у него есть, по сути, два варианта: продвигаться на юг через Херсон к Крыму или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезав российский сухопутный мост.

Первый вариант не является реалистичным, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу Днепра, а Украина не имеет достаточного количества человеческих ресурсов для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант более вероятен, говорят чиновники.

Темы: контрнаступлениевойнаВооруженные силы
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