Францию обвинили в торможении плана ЕС по поставке боеприпасов Украине – СМИ

В среду Францию обвинили в том, что она тормозит планы Европейского Союза по пополнению запасов артиллерийских снарядов для Украины своим требованием, чтобы боеприпасы производились внутри блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

По данным источников, Париж хочет получить гарантии того, что соглашение о совместной закупке вооружений стоимостью 2 миллиарда евро пойдет на пользу только фирмам, базирующимся в ЕС.

Это требование прозвучало во время переговоров о новой схеме под руководством Брюсселя по закупке одного миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для усиления поставок в Киев и пополнения истощенных национальных арсеналов.

Согласно этой схеме, страны-члены получат денежные стимулы для централизации и координации закупок между собой в надежде разместить достаточно большие заказы, чтобы убедить производителей вооружений увеличить объемы производства.

Французские чиновники утверждают, что только оборонные компании, базирующиеся в ЕС, должны иметь доступ к новым прибыльным контрактам.

Критики французских требований предупреждают, что это может замедлить поддержку Украины, поскольку производственные мощности могут быть легко доступны за пределами ЕС.

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"Многие страны-члены ЕС выразили мнения, отличные от французского", – сказал один из дипломатов ЕС.

"Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно допустить к схеме компании из стран, не входящих в ЕС", – отметил он.

"Париж явно отдает предпочтение расходам ЕС на собственную промышленность, а не на поддержку Украины", – добавил европейский источник.

До сих пор страны ЕС предоставили Украине только 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых Киев нуждается больше для удержания линии обороны и начала ожидаемого весеннего контрнаступления.

Сейчас Брюссель возместил своим странам-членам 450 миллионов евро за эту помощь, по оценочной стоимости 1285 евро за снаряд.

По данным западной разведки, ВСУ ежедневно выпускают примерно 6 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как Россия – 20 тысяч в день – столько же производят европейские оборонные компании ежемесячно.

Хотя Украина поддержала планы ЕС совместно закупить один миллион снарядов, министр обороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе предупредил, что этого будет недостаточно для борьбы с российским вторжением.

На встрече министров обороны ЕС Резников заявил, что Украине нужно не менее 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов ежемесячно, чтобы уменьшить дефицит на поле боя.

В среду страны ЕС все еще спорили относительно окончательного соглашения о закупке достаточного количества снарядов для Украины.

Первоначальное предложение предусматривало выделение 1 миллиарда евро из бюджета ЕС для возмещения расходов странам-членам, которые могут немедленно передать Украине боеприпасы из своих запасов.

Еще 1 миллиард евро из финансовой казны блока будет использован для совместной закупки новых боеприпасов на открытом рынке в надежде на то, что большие заказы будут означать более низкую цену за снаряд.

Британия и другие союзники НАТО, не являющиеся членами ЕС, в частном порядке выражали обеспокоенность, что централизованные закупки вооружений Брюсселем могут создать бюрократические барьеры в Альянсе и угрожать оперативной совместимости.

Подобные опасения были высказаны во время переговоров ЕС по совместным закупкам, но Франция, как говорят, отказалась отступить на том основании, что она стремится к большей "стратегической автономии" для ЕС.

Греция и Кипр, по словам источника, поддержали предложение Франции не допускать к участию в схеме закупок компании из стран, не являющихся членами ЕС, чтобы не допустить турецкие фирмы к участию в тендерах на получение контрактов.

Норвегия может стать единственной страной, не входящей в ЕС, которой разрешено производить боеприпасы для этой схемы, поскольку она является членом Европейского оборонного агентства, которое будет координировать закупки.

Окончательное соглашение должно быть подписано позже в этом месяце на саммите в Брюсселе.

Как сообщалось, ЕС может использовать краткосрочный инструмент совместных закупок оружия с бюджетом в 500 миллионов евро может для ускорения промышленного производства необходимых Украине 155-миллиметровых боеприпасов.

Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как претворить эти планы в жизнь.