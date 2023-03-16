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Эстония отправит в Украину снайперское оружие и спецснаряжение

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 13:40

В четверг, 16 марта, эстонские чиновники поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания ERR.

"Вчера [15 марта] вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Ханно Певкур, добавив, что нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

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По его словам, из этого следует принятое в четверг решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.

Новейший пакет помощи Эстонии включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Пожертвование оборудования не влияет на возможности Сил обороны.

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Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

Напомним, на прошлой неделе правительство Финляндии одобрило разрешение для Эстонии на реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.

Темы: ЭстонияВооруженные силы
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