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Эстония отправит в Украину снайперское оружие и спецснаряжение

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 14:40

В четверг, 16 марта, эстонские чиновники поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания ERR.

"Вчера [15 марта] вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Ханно Певкур, добавив, что нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

По его словам, из этого следует принятое в четверг решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.

Новейший пакет помощи Эстонии включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Пожертвование оборудования не влияет на возможности Сил обороны.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

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Напомним, на прошлой неделе правительство Финляндии одобрило разрешение для Эстонии на реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.

Темы: ЭстонияВооруженные силы
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