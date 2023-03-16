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Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых "колесных танков" AMX-10 RC

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 16:33
Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых колесных танков AMX-10 RC
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Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в четверг объявил о прибытии в Украину первой партии французских колесных танков AMX-10 RC.

Такое заявление он сделал на слушаниях комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Лекорню, бронированные машины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", а "некоторые из них уже отправились на передовую".

Глава французского Минобороны добавил, что Париж уже начинает планировать отправку второй партии колесных танков. "Я готовлю ряд решений для президента (Макрона), потому что они (AMX-10 RC) начинают получать хорошие отзывы от украинских партнеров", - добавил он.

В конце февраля Лекорню заявлял, что первые AMX-10 RC будут доставлены в Украину в конце следующей недели.

Напомним, в начале января президент Франции анонсировал предоставление французских колесных танков AMX-10 RC. По данным СМИ, Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она состоит на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

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AMX-10 RC оснащена 105-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.

Темы: ФранцияУкраинаоружиевойна
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