Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых "колесных танков" AMX-10 RC

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 15:33
Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых колесных танков AMX-10 RC
скриншот

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в четверг объявил о прибытии в Украину первой партии французских колесных танков AMX-10 RC.

Такое заявление он сделал на слушаниях комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Лекорню, бронированные машины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", а "некоторые из них уже отправились на передовую".

Реклама:

Глава французского Минобороны добавил, что Париж уже начинает планировать отправку второй партии колесных танков. "Я готовлю ряд решений для президента (Макрона), потому что они (AMX-10 RC) начинают получать хорошие отзывы от украинских партнеров", - добавил он.

В конце февраля Лекорню заявлял, что первые AMX-10 RC будут доставлены в Украину в конце следующей недели.

Напомним, в начале января президент Франции анонсировал предоставление французских колесных танков AMX-10 RC. По данным СМИ, Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

ВИДЕО ДНЯ

AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она состоит на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.

Темы: ФранцияУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: