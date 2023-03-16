Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых "колесных танков" AMX-10 RC

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в четверг объявил о прибытии в Украину первой партии французских колесных танков AMX-10 RC.

Такое заявление он сделал на слушаниях комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Лекорню, бронированные машины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", а "некоторые из них уже отправились на передовую".

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Глава французского Минобороны добавил, что Париж уже начинает планировать отправку второй партии колесных танков. "Я готовлю ряд решений для президента (Макрона), потому что они (AMX-10 RC) начинают получать хорошие отзывы от украинских партнеров", - добавил он.

В конце февраля Лекорню заявлял, что первые AMX-10 RC будут доставлены в Украину в конце следующей недели.

Напомним, в начале января президент Франции анонсировал предоставление французских колесных танков AMX-10 RC. По данным СМИ, Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

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AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она состоит на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.