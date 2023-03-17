Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в пятницу выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе МУС, который имеется в распоряжении "Европейской правды", пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram

Как сообщила пресс-служба суда, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

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Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

"Палата досудебного производства II на основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый из подозреваемых несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", - подчеркивается в сообщении.

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Палата отмечает, что считает ордера на арест тайными "с целью защиты потерпевших и свидетелей, а также с целью обеспечения расследования".

"Тем не менее, принимая во внимание, что поведение, о котором идет речь в этой ситуации, вероятно, продолжается, и что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата считает, что в интересах правосудия - уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой", - объявил исполняющий обязанности президента МУС Петр Гофманский.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и преднамеренными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.

Эти дела представят первые международные обвинения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Дополнено: Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда для России "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".

По ее словам, Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет: "С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными".

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Напомним: