Боррель об ордере для Путина: Это – начало процесса привлечения к ответственности

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение о выдаче ордера на арест для президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в его заявлении в Twitter, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина за военное преступление, связанное с незаконной депортацией и перемещением детей из Украины в Россию, является началом процесса привлечения к ответственности.

Реклама:

"Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может", - написал он.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity