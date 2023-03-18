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Боррель об ордере для Путина: Это – начало процесса привлечения к ответственности

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 00:17
Боррель об ордере для Путина: Это – начало процесса привлечения к ответственности
Жозеп Боррель. Фото Getty Images

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение о выдаче ордера на арест для президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в его заявлении в Twitter, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина за военное преступление, связанное с незаконной депортацией и перемещением детей из Украины в Россию, является началом процесса привлечения к ответственности.

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"Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может", - написал он.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть убедительные доказательства, свидетельствующие, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей из оккупированных районов Украины.

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Темы: ЕСПутинГаагский трибунал
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