Боррель про ордер для Путіна: Це – початок процесу притягнення до відповідальності

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав рішення про видачу ордера на арешт для президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у його заяві в Twitter, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна за воєнний злочин, пов'язаний з незаконною депортацією та переміщенням дітей з України до Росії, є початком процесу притягнення до відповідальності.

"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності бути не може", – написав він.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity