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Боррель про ордер для Путіна: Це – початок процесу притягнення до відповідальності

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 01:17
Боррель про ордер для Путіна: Це – початок процесу притягнення до відповідальності
Жозеп Боррель. Фото Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав рішення про видачу ордера на арешт для президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у його заяві в Twitter, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна за воєнний злочин, пов'язаний з незаконною депортацією та переміщенням дітей з України до Росії, є початком процесу притягнення до відповідальності.

"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності бути не може", – написав він.

Раніше головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих районів України.

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Теми: ЄСПутінГаазький трибунал
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