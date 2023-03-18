2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Согласно выводам исследования, которое провела Международная рабочая группа по вопросам санкций против РФ, санкции работают, но есть возможность для их усиления, при этом 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на агрессора.

Источник: сайт президента

Детали: Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, совместно с экспертами Киевской школы экономики опубликовали исследование влияния санкций на российскую экономику за последний год.

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"Ключевой вывод, к которому пришли эксперты, - санкции работают, но есть возможности для их усиления", - сообщает пресс-служба президента.

Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. В первую очередь это обусловлено введением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на страну-агрессора.

"Санкционное давление на Россию непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны, что подтверждено данными совместного исследования. Даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и тому подобное. Это доказывает правильность выбранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления", - отметил Ермак.

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Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику. Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (-60% за период со II до IV квартала, и данные за декабрь - январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит 63 млрд долл. (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой дальнейшего падения. Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 года рубль потерял 20% стоимости, что создает предпосылки для роста потребительских цен.

В результате россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета 8-9 млрд долл., которые покрывались Фондом национального благосостояния (ФНБ). При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ к концу 2023 года.

Доходы от торговли нефтью и газом - ключевого российского драйвера экономики, в том числе и военного бюджета, - в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли России будет выглядеть еще более удручающей. Безвозвратная потеря наиболее стабильных и платежеспособных рынков, технологическое отставание, мультипликационный эффект, который скажется на цепочке поставок (танкерные перевозки, портовые услуги, трубный транспорт), - все это лишь ускорит коллапс самого весомого "кошелька".

"Осуществляя давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные довольно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа (350 млрд долл. от общих 540 млрд долл. сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%", - добавил Ермак.

В то же время санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования. По словам Ермака, Россия пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.