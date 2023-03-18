Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 23:10
2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты
фото Getty Images

Согласно выводам исследования, которое провела Международная рабочая группа по вопросам санкций против РФ, санкции работают, но есть возможность для их усиления, при этом 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на агрессора.

Источник: сайт президента

Детали: Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, совместно с экспертами Киевской школы экономики опубликовали исследование влияния санкций на российскую экономику за последний год.

"Ключевой вывод, к которому пришли эксперты, - санкции работают, но есть возможности для их усиления", - сообщает пресс-служба президента.

Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. В первую очередь это обусловлено введением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на страну-агрессора.

"Санкционное давление на Россию непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны, что подтверждено данными совместного исследования. Даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и тому подобное. Это доказывает правильность выбранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления", - отметил Ермак.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику. Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (-60% за период со II до IV квартала, и данные за декабрь - январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит 63 млрд долл. (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой дальнейшего падения. Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 года рубль потерял 20% стоимости, что создает предпосылки для роста потребительских цен.

ВИДЕО ДНЯ

В результате россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета 8-9 млрд долл., которые покрывались Фондом национального благосостояния (ФНБ). При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ к концу 2023 года.

Доходы от торговли нефтью и газом - ключевого российского драйвера экономики, в том числе и военного бюджета, - в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли России будет выглядеть еще более удручающей. Безвозвратная потеря наиболее стабильных и платежеспособных рынков, технологическое отставание, мультипликационный эффект, который скажется на цепочке поставок (танкерные перевозки, портовые услуги, трубный транспорт), - все это лишь ускорит коллапс самого весомого "кошелька".

"Осуществляя давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные довольно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа (350 млрд долл. от общих 540 млрд долл. сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%", - добавил Ермак.

В то же время санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования. По словам Ермака, Россия пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.

Темы: санкцииАндрей ЕрмакРосcияэкономика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

У Орбана заявили, что Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинцев

Это только начало: в Украине откроют представительство МУС

Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ

фотоВ Умань начали съезжаться хасиды

Все новости...
санкции
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Россияне засыпают Казахстан запросами о поставках подсанкционных товаров – СМИ
Большинство швейцарцев поддерживают сближение с НАТО и санкции против РФ - опрос
Последние новости
16:11
фотоВ Киеве женщина воспитывала младенца в заброшенном недострое: полиция изъяла ребенка
16:10
Минобороны Франции: Украинские летчики не учатся на Mirage 2000, но проходят другую подготовку
15:48
В "Дії" тестируют отмену шеринга авто
15:35
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
15:24
Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2
15:19
фото, видеоНа Закарпатье утонул 23-летний нарушитель границы
15:16
"Армия ТБ": Нацсовет выдал лицензию телеканалу Минобороны
15:04
У Орбана заявили, что Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию
15:03
Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинцев
15:03
"Вагнеровцы" депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление
Все новости...