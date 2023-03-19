Россияне обстреляли из минометов и артиллерии восемь украинских областей - ОВА

Российские оккупанты обстреляли восемь областей Украины в течение 18 марта, есть погибшие гражданские.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела по территории Корюковского района, из артиллерии и минометов. Без жертв и разрушений.

Сумщина: сегодня утром - обстрел Новослободской ТГ. Также утром был минометный обстрел по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден частный дом. Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалигинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской громад. Били из минометов, артиллерии и АГС. Без потерь и разрушений среди мирного населения.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Чаривне, Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Каменское, Плавни. Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов

Харьковщина: на Слобожанском направлении под огнем врага были населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук. На Купянском направлении оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое. В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии. В с. Яремовка Изюмского района двое мужчин, 71 и 29 лет, нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его в собственном дворе. Этот предмет сдетонировал. Оба получили ранения и госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

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Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел тщетные наступательные действия в районах Кременной и Дибровы. Осуществил артиллерийские обстрелы Новоселовского, Невского и Белогоровки. Со значительным количеством раненых захватчиков не в силах справиться ни местные врачи, ни партия гастролеров. Поэтому рф увеличила количество отправленных на оккупированные территории медицинских работников.

Донетчина: за прошедшие сутки враг совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), вел огонь из РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", артиллерии, танков по населенным пунктам области. Обстреляны: Константиновка, Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Кураховка, пгт Острое, с.Бердичи, с.Новоукраинка, с.Карловка, с.Северное, с.Калиново. Повреждены 92 жилых дома (из них 14 - многоэтажек), 26 гражданских автомобилей, 2 гаража, школа, детский магазин, админздание ГСЧС, 2 служебных автомобиля ГСЧС, здание коммунального предприятия, хозяйственная постройка. По области за сутки 3 погибших, 18 раненых.

Николаевщина: вчера в течение суток из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской громады. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Также вчера вечером из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской громады. Пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются.

Херсонщина: войска рф продолжают обстреливать населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Данные о последствиях уточняются.