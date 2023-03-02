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Канада доставила Украине уже более 3 тыс. тонн военной помощи

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 02:28
Канада доставила Украине уже более 3 тыс. тонн военной помощи
Флаги Украины и Канады. Фото из открытых источников

После начала российского полномасштабного вторжения Канада доставила в Украину более 3 тыс. тонн военной помощи.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Канада продолжает предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую ей для защиты своей территории и народа от российской агрессии.

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Канада обучила 35 тыс. украинских защитников в рамках операции UNIFIER, мы передали военной помощи на более 1 млрд долл, а наши канадские военнослужащие перевезли более 7 млн фунтов (3,2 тыс. тонн – ред.) военной помощи, предназначенной Украине".

Справка: Канада транспортирует военную помощь со своей базы в Шотландии, где базируются три канадских грузовых самолета и около 60 военнослужащих. Оттуда канадские ВВС транспортируют военную помощь Украине, предоставленную не только Канадой, но и другими союзниками по НАТО.

Напомним: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым есть и всегда будет Украиной, а Канада продолжит поддерживать Украину, пока она будет нуждаться в помощи.

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Темы: КанадаУкраинапомощь Украине
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