Трюдо: Канада будет поддерживать Украину, сколько понадобится

По случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым есть и всегда будет Украиной, а Канада продолжит поддерживать Украину, пока она будет нуждаться в помощи.

Источник: Трюдо, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В День сопротивления Канада подтверждает свою преданность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы и в дальнейшем будем использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины, сколько понадобится. На фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, мы подтверждаем, что Крым есть и всегда будет Украиной".

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Детали: Трюдо напомнил, что с начала российского вторжения Канада предоставила Украине поддержки на сумму более $5 млрд, в том числе более $1 млрд оборонной помощи.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский уверен, что с возвращением Крыма наступит мир в Украине.