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Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: погибли 2 человека, 11 спасли

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 06:10
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: погибли 2 человека, 11 спасли
Последствия российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье. Фото из Telegram Куртева

В результате удара россиян по 5-этажному дому в Запорожье погибли 2 человека, спасатели достали из-под завалов 11 человек, дом практически полностью разрушен.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким".

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Детали: По словам Куртева, в результате вражеского обстрела 5-этажный дом в Запорожье практически полностью разрушен, под завалами остаются люди.

На месте трагедии развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, а коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших, сообщил он.

Секретарь горсовета уточнил, что полная информация о последствиях атаки еще устанавливается.

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По данным ГСЧС, в Запорожье в результате ракетного удара разрушены с 5 по 1 этажи 5-этажного жилого дома в пределах одного подъезда.

Спасательная служба сообщила, что по состоянию на 04:30 спасены 8 человек, их госпитализировали для медицинского осмотра. Еще 20 человек эвакуированы с места ракетного удара. Из-под завалов дома деблокирован один погибший человек.

К поисково-спасательным работам от ГСЧС привлечено 90 человек, в том числе 3 психолога, и 24 единицы техники.

Дополнено в 5:45. По данным Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, по состоянию на 05:00 спасены 9 человек, из которых одна беременная женщина, и эвакуированы 20 человек.

Спасатели деблокировали из-под завалов 2 погибших людей.

Дополнено в 07:10. По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье спасены 11 человек, среди них есть беременная женщина, сообщили в ГСЧС Украины.

Сотрудники ГСЧС изъяли из-под завалов тела 2 человек. Спасатели также эвакуировали из соседнего подъезда дома 20 жителей.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Напомним: Российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.

Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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