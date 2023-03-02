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Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 4

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 10:55
Фото полиции

По меньшей мере 4человека погибли в результате ночного удара россиян по жилому дому в Запорожье 2 марта, ранее было известно о 3 жертвах оккупантов.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального марафона, Национальная полиция в Facebook, Запорожская областная прокуратура в Facebook 

Прямая речь Куртева: "Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно уже о 3 погибших людях. На 8 утра было спасено 11 человек".

Обновлено в 10:55. Запорожская областная прокуратура позже сообщила, что жертвами россиян стали 4 человека, еще 5 человек, среди которых ребенок, считаются пропавшими без вести.

Дословно прокуратура: "По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок".

 
фото прокуратуры

Детали: Секретарь горсовета напомнил, что еще 31 человек был эвакуирован и 7 человек были госпитализированы: из них 3 – в очень тяжелом состоянии и 4 – в состоянии средней тяжести, среди них беременная женщина. 

 
Фото полиции 

Куртев отметил, что уже известно, что это была ракета С-300 – именно таким оружием враг чаще всего бьет по Запорожью.

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В результате ночного удара пострадали еще 2 многоэтажных дома – там нарушено свето- и водоснабжение, выбиты окна.  

 
фото полиции 

По словам Куртева, сейчас в городе есть проблема с расселением пострадавших жителей.

Он пояснил, что это уже 9-я многоэтажка, которую разрушили россияне. Кроме того, город принял и предоставил жилье 200 тысячам переселенцев. Куртев отметил, что переселенцы не хотят ехать дальше – все они ждут, что их населенные пункты вот-вот деоккупируют и они смогут вернуться домой.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в результате удара россиян по 5-этажному дому в Запорожье погибли 2 человека, спасатели достали из-под завалов 11 человек, дом практически полностью разрушен.

Темы: Запорожьевойнажертвы
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