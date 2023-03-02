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Минобороны Британии: Погода может дать преимущество украинцам в боях за Бахмут

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 08:34
Минобороны Британии: Погода может дать преимущество украинцам в боях за Бахмут
Карта боевых действий. Скриншот с deepstatemap.live

Минобороны Великобритании предусматривает ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что, вероятно, может дать преимущество украинским защитникам.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны в четверг, сообщает "Европейская правда".

В то время как украинские войска продолжают оборонять Бахмут, говорится в сводке, повышение температуры приведет к грязи и бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности.

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Плохое передвижение по пересеченной местности, как правило, дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, отмечает британское ведомство.

Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно превышает температуру замерзания. Как и с середины февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.

Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему снижению условий передвижения по местности.

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"Почти наверняка в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет самым плохим. Это принесет дополнительные трудности для наземных операций и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по рыхлой почве на Бахмутском направлении", – говорится в британском обзоре.

В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.

Темы: БахмутРосcиявойнаразведка
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