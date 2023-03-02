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Ситуация на границе с РФ контролируемая, информпровокации врага продолжаются - ГПСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 12:58
иллюстративное фото ГПСУ

Ситуация на границе с Россией является контролируемой, информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является безосновательным обвинением со стороны агрессора.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ситуация на границе Украины со страной агрессором остается полностью контролируемой, хотя конечно обстановка достаточно непростая, что связано в первую очередь с ежедневными обстрелами с территории России. Враг обстреливает как линию границы, так и наше приграничье, используя и артиллерию, и стрелковое оружие, и авиацию.

Однако, наши воины следят за всей линией границы, где выполняют свои задачи, чтобы не допустить вторжения и предотвратить любые провокационные действия врага.

То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина - не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта.

Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист - это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем".

Что предшествовало: Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные: путаются в количестве населенных пунктов, куда якобы "проникли диверсанты", также появлялось, а потом опровергалось сообщение о погибшем ребенке.

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Темы: Пограничная службавойнаРосcияпропаганда
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