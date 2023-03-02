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Спасатели и глава ОГА говорят о двух погибших в Запорожье

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 13:01
Спасатели и глава ОГА говорят о двух погибших в Запорожье
фото из Telegram

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и глава областной администрации подтверждают гибель двух мирных жителей в результате вражеского обстрела 2 марта в Запорожье.

Источник: ГСЧС, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в эфире телемарафона

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 12:00 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек, эвакуированы - 20. Из-под завалов деблокированы двое погибших".

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Прямая речь Малашко: "По состоянию на сейчас (12.45 -ред.) продолжаются спасательные работы, есть двое погибших, плюс - видим еще одного человека и проводим его эвакуацию. Пострадали 6 человек: три мужчины и три женщины. Одна из женщин - на 6-й неделе беременности. Продолжаются спасательные работы".

Что предшествовало: Полиция и прокуратура сообщала о 4 погибших в результате ночного удара россиян по жилому дому в Запорожье 2 марта.

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Темы: Запорожьевойна
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