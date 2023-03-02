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В разведке объяснили, для чего Россия создает напряжение вокруг Приднестровья и Молдовы

Станислав ПогориловЧетверг, 2 марта 2023, 13:47
В разведке объяснили, для чего Россия создает напряжение вокруг Приднестровья и Молдовы
Фото: пресс-служба ГУР

Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, во-первых, для того, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, а, во-вторых, чтобы продемонстрировать хоть какую-то "победу" для российского народа.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя ведомства Андрея Черняка

Дословно: "В Приднестровье россияне имеют очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом".

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Детали: По его словам, такой сценарий с провокациями россияне когда-то реализовывали в Донецке и Луганске.

Черняк подчеркнул, что создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первая - это попытка отвлечь европейскую общественность от событий, происходящих в Украине. "Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются. разжечь новый пожар в Европе", - пояснил он.

Кроме того, говорит Черняк, действия России направлены на внутреннего потребителя. "Ведь они не достигли никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются сделать какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ "Молдавии за нас", - подытожил представитель ГУР.

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Узнать больше: интервью депутата от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантоя: Зайдут ли ВСУ в Приднестровье? Что происходит на границе с Молдовой? Что за истерика в РФ?

Темы: ПриднестровьеРосcияУкраинавойна
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