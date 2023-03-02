Блинкен и Лавров на саммите G20 поговорили впервые с начала войны

Государственный секретарь США и министр иностранных дел России коротко пообщались в кулуарах сегодняшней встречи главных дипломатов стран "двадцатки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Сообщается, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров поговорили около 10 минут во время встречи на конференции в Нью-Дели, что считается их первым разговором с глазу на глаз от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, Блинкен призвал Россию отменить свое решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Он также подчеркнул Лаврову, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - эту фразу не раз повторял президент Джо Байден.

Наконец, он призвал Москву освободить задержанного американца Пола Уилана, который был захвачен в России в 2018 году.

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У госсекретаря не сложилось впечатление, что изменения в российской позиции произойдут в ближайшее время после обсуждения, сказал американский чиновник, который отказался охарактеризовать реакцию Лаврова.

Российские информационные агентства сообщают, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу.

На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было ни одного упоминания о разговоре с Блинкеном.

Стоит отметить, что госсекретарь США перед встречей "двадцатки" заявлял, что не планирует говорить с Лавровым.

Как сообщалось, министры иностранных дел ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20), не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.