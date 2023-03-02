В России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек – росСМИ

В России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек, несмотря на заявления властей об ограничении в 300 тысяч.

Источник: российское издание Медиазона, ссылаясь на количество срочных свадеб, которые оформили в России

Детали: Издание опубликовало вторую часть своего расследования о количестве мобилизованных в РФ.

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После начала мобилизации в сентябре прошлого года мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, а не ждать месяцы. Это позволило женам мобилизованных рассчитывать на выплаты от государства в случае гибели мужей на фронте.

Таким образом, в России, согласно открытым данным Росстата, резко увеличилось количество регистраций брака в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

Издание вычислило возможное количество мобилизованных на основании данных из 50-ти регионов, в которых женились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестку. Имея данные о количестве неженатых мужчин призывного возраста, журналисты выяснили, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей стране - около 525 тысяч.

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"Медиазона" отмечает, что оформление срочных браков продолжилось даже после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизации в октябре.

Что этому предшествовало: