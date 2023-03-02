Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 15:56
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГУР

В России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек, несмотря на заявления властей об ограничении в 300 тысяч. 

Источник: российское издание Медиазона, ссылаясь на количество срочных свадеб, которые оформили в России

Детали: Издание опубликовало вторую часть своего расследования о количестве мобилизованных в РФ.

После начала мобилизации в сентябре прошлого года мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, а не ждать месяцы. Это позволило женам мобилизованных рассчитывать на выплаты от государства в случае гибели мужей на фронте. 

Таким образом, в России, согласно открытым данным Росстата, резко увеличилось количество регистраций брака в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.  

 

Издание вычислило возможное количество мобилизованных на основании данных из 50-ти регионов, в которых женились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестку. Имея данные о количестве неженатых мужчин призывного возраста, журналисты выяснили, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей стране - около 525 тысяч.

"Медиазона" отмечает, что оформление срочных браков продолжилось даже после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизации в октябре.

ВИДЕО ДНЯ
 

Что этому предшествовало: 

  • Путин утверждал, что в РФ мобилизовали 300 тысяч человек, еще около 20 тысяч пошли в армию как добровольцы.

Темы: мобилизацияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения

Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол

Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

видеоУкраинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

Все новости...
мобилизация
В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов
Что угрожает украинцам, проигнорировавшим повестку для уточнения данных – объясняют юристы
В Генштабе рассказали о потерях "вагнеровцев" и мобилизованных оккупантов на двух направлениях
Последние новости
19:26
ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины - СМИ
19:18
Новый президент Чехии в апреле планирует приехать с визитом в Украину
19:03
Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения
18:45
На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб
18:34
Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут – сводка Генштаба
18:20
Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия
18:16
ЗАЭС за год оккупации пережила пять блэкаутов - Котин
18:07
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
17:50
В марте Кабмин подготовит решения для бюджетной устойчивости общин – Зеленский
17:37
Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол
Все новости...