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В "Честно" узнали, сколько местных депутатов, и от каких партий, служит в армии

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 15:00
В Честно узнали, сколько местных депутатов, и от каких партий, служит в армии
Фото иллюстративное

Более 1200 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы бороться против российских войск.

Источник: исследование общественного движения "ЧЕСНО"

Детали: В движении изучили ситуацию с депутатами в местных советах городов, областей и районов по состоянию на конец 2022 года.

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Так депутатов от партии "Слуга народа" служит 434;

  • "Европейская Солидарность" - 391;
  • "Батькивщина" - 148;
  • "Свобода" -117;
  • "Голос" - 55;
  • "Пропозиция" - 43;
  • "Удар" - 17.
 

Указывается, что относительно общего количества депутатов партии, больше всего служит представителей "Свободы". По состоянию на конец 2022 года в партии насчитывалось 5 погибших.

Дословно: "Партия сообщила, что 117 из 524 депутатов, которые имеют мандаты в горсоветах, облсоветах и райсоветах, сейчас проходят службу (22,3%). Большинство из них мобилизованы или подписали контракт, а значит, будут служить до победы и демобилизации".

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Детали: В партиях с наибольшим представительством на местах "Слуга народа" и "ЕС" служат соответственно 14,4% (434 человека) и 16,5% депутатов (391 человек). 

В "ЧЕСНО" во внимание принимали данные только тех партий, которые имеют представительство в Верховной Раде или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.

Предыстория:

  • 28 февраля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что более 3,5 тысячи государственных служащих защищают Украину с оружием в руках по состоянию на конец первого года полномасштабной войны, 108 чиновников погибли и 80 получили ранения.

Темы: властьместная власть
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