В "Честно" узнали, сколько местных депутатов, и от каких партий, служит в армии

Более 1200 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы бороться против российских войск.

Источник: исследование общественного движения "ЧЕСНО"

Детали: В движении изучили ситуацию с депутатами в местных советах городов, областей и районов по состоянию на конец 2022 года.

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Так депутатов от партии "Слуга народа" служит 434;

"Европейская Солидарность" - 391;

"Батькивщина" - 148;

"Свобода" -117;

"Голос" - 55;

"Пропозиция" - 43;

"Удар" - 17.

Указывается, что относительно общего количества депутатов партии, больше всего служит представителей "Свободы". По состоянию на конец 2022 года в партии насчитывалось 5 погибших.

Дословно: "Партия сообщила, что 117 из 524 депутатов, которые имеют мандаты в горсоветах, облсоветах и райсоветах, сейчас проходят службу (22,3%). Большинство из них мобилизованы или подписали контракт, а значит, будут служить до победы и демобилизации".

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Детали: В партиях с наибольшим представительством на местах "Слуга народа" и "ЕС" служат соответственно 14,4% (434 человека) и 16,5% депутатов (391 человек).

В "ЧЕСНО" во внимание принимали данные только тех партий, которые имеют представительство в Верховной Раде или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.

Предыстория: