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ВСУ отбили атаки врага на Бахмут и поразили склад с боеприпасами – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 18:39
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Вооруженные силы Украины отбили атаки врага на Бахмут и поразили склад с боеприпасами российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов противника.

В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожье. В результате террористического акта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения. 

Враг совершил более 55 обстрелов РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Рыжевка, Хотень, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огирцево и Стрелечья. 

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спирного в Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это - Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Роздоловка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромовое и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк. 

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Осуществил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это - Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон. 

Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ.

Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

Темы: БахмутГенштабвойнаВооруженные силы
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