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В Московской области прогремел взрыв: очевидцы заявляют, что слышали свист

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 22:21

Вечером 2 марта в российском городе Коломна Московской области прогремел взрыв. Пока неизвестно, что именно произошло.

Источник: пропагандистский ресурс "РИА Новости", российские телеграм-каналы BAZA и MASH

Детали: Мощный взрыв услышали в пригороде подмосковной Коломны, которая расположена в чуть более чем 100 км от российской столицы Москвы.

Жители сообщают, что его звук был слышен во всем городе.

Пропагандисты сообщают, что на место взрыва выехали экстренные службы.

Деталей случившегося пока нет.

В то же время, местные жители, которых цитируют российские Telegram-каналы, заявляют, что перед взрывом слышали свист: "Свист был слышен, потом взрыв".

ВИДЕО ДНЯ

Местные жители выкладывают в соцсети видео последствий взрыва в пригороде Коломны.

В частности, автор одного из таких видео сообщил, что взрыв был в районе "Мусорной свалки".

Отметим, что несколько дней назад, в районе Коломны упал беспилотник - в 100 м от газовой компрессорной станции "Газпрома".

Напомним:

Темы: Росcиявзрыв
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