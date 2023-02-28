В Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник
В Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева, российское издание "Meduza", которое цитирует российские телеграм-каналы
Детали: Воробьев заявил, что это произошло вблизи села Губастово, а целью, вероятно, был объект "гражданской инфраструктуры", который не пострадал. По словам губернатора разрушений на земле нет.
Российские информационные телеграм-каналы сообщают, что беспилотник обнаружили "в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции - объекта, принадлежащего "Газпрому".
Позже об этом также заявили официальные экстренные службы РФ.
Предыстория:
- Во вторник в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат, сообщил глава республики.
- Кроме того, ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.