ЕС выделит 1 млрд евро на восстановление Турции

Европейский Союз предоставит Турции один миллиард евро помощи для восстановления после разрушительных землетрясений в начале февраля, которые привели к гибели десятков тысяч людей и лишили домов миллионы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции.

Она отметила, что совместные усилия государств-членов и институтов Европейского Союза позволили почти сразу после землетрясений оказать помощь Турции и Сирии, пострадавших от стихийного бедствия.

"Европейский Союз, его государства-члены и финансовые учреждения вместе приняли мощное обязательство. Имею удовольствие сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро для восстановления", - анонсировала фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, 180 миллионов евро будет направлено для гуманитарной помощи и восстановления в Сирии, что дополнит уже выделенный 21 миллион евро помощи.

"Никто не может заполнить пустоту, оставленную теми, кто потерял жизнь, но вместе мы можем реконструировать и отстроить", - подчеркнула она.

Напомним, Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.

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В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.