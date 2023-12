В ЕС назвали страны-участницы совместной закупки боеприпасов для Украины

В проекте по совместной закупке боеприпасов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов пока будут участвовать 18 стран, другие выразили готовность присоединиться позже.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Европейского оборонного агентства (EDA).

Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия подписали так называемое проектное соглашение.

"Проект открывает для стран-членов ЕС и Норвегии возможность двигаться двумя путями: двухлетней ускоренной процедурой закупки 155-мм артиллерийских боеприпасов и семилетним проектом по приобретению разных типов боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые другие страны ЕС уже выразили свое намерение присоединиться к инициативе вскоре после завершения национальных процедур.

"Сегодня мы делаем шаг вперед. Мы выполняем наши обещания предоставить Украине больше артиллерийских боеприпасов. Сегодняшним решением 18 стран подписали соглашение, которое предусматривает объединение заказов и размещение их вместе с промышленностью через Европейское оборонное агентство. Украинская власть четко определила свои потребности, и этот проект EDA является частью ответа ЕС", - заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Осуществляя совместные закупки в рамках EDA и мобилизуя финансовую поддержку со стороны Европейского фонда мира, мы сможем поставлять в Украину больше и быстрее. Мы снова нарушаем табу и раскрываем потенциал сотрудничества ЕС в сфере совместных закупок", - добавил он.

Что касается совместной закупки 155-мм снарядов, то проект EDA обеспечивает ускоренную процедуру, позволяющую упростить тендерный процесс и заключать контракты в кратчайшие сроки. Государства-члены могут получить возмещение через Европейский фонд мира.

Кроме того, проект "Совместная закупка боеприпасов" предусматривает семилетнюю программу совместной закупки государствами-членами боеприпасов различных типов и калибров (от 5,56 мм до 155 мм) для пополнения национальных запасов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает решение ЕС относительно плана предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов стратегическим шагом, который приближает победу.

Today, 17 EU member states and Norway signed a deal on joint procurement of ammunition for Ukraine and their national stockpiles. I applaud this strategic move that will bring our victory closer. It sends a strong message of European unity and commitment to defend shared ideals.