В ЕС призвали ввести санкции против пророссийских олигархов в Молдове и Грузии

Несколько министров иностранных дел стран Евросоюза призвали наложить санкции на олигархов, причастных к попыткам дестабилизации в Молдове и Грузии.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Вторжение России в Украину привело к росту опасений относительно вмешательства Москвы в политику соседних стран - особенно в Молдове, где проевропейский президент Майя Санду публично разоблачила планы Кремля по свержению правительства.

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Между тем, две недели назад тысячи людей вышли на демонстрацию в Тбилиси в знак протеста против противоречивого законопроекта об "иностранных агентах", который, по словам президента Грузии, был продиктован Москвой.

"Эти две страны сталкиваются с попытками дестабилизации, которые требуют от нас наибольшей бдительности, и было бы оправдано начать рассматривать возможность введения санкций против лиц, ответственных за эти попытки", - заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Ее румынский и эстонский коллеги также призвали ЕС наложить санкции на пророссийских олигархов в Молдове.

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Эстонский министр Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС "несет ответственность за привлечение и создание нового механизма санкций против российских агентов, против тех олигархов в Молдове, которые готовят государственный переворот".

Напомним, Молдова готовит персональные санкции в отношении ряда лиц в связи с войной России против Украины, первые решения могут объявить через несколько недель.

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