Россияне интенсивно обстреливают Донецкую и Херсонскую области – ОВА 

Российские войска наиболее интенсивно обстреливают города и села на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Херсонской областей

Источник: сводные данные областных военных администраций по ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 21 марта

Детали: Луганская область: на Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в ночь на 21 марта был ракетный обстрел Константиновки. Повреждены частные дома, газопровод, разрушен детский сад. Информация о пострадавших уточняется.

20 марта враг наносил ракетный удар (тип ракеты не установлен), авиаудары (тип ракет не установлен), стрелял из РСЗО "Град", артиллерии, танков. Обстреляны Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, Константиновка, пгт Великая Новоселка, с.Карловка, с.Северное, с.Ласточкино, с.Трудовое, с.Новокалиново, с.Максимильяновка, с.Орловка, с.Тоненькое.

По области за сутки 2 человека погибли, 3 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Херсонская область: за минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов, выпустив 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял трижды, снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Один человек погиб, семеро получили ранения (среди них один ребенок).

Российские войска обстреляли село Никольское Дарьевской теробщины, есть раненые. Повреждены по меньшей мере пять частных домов. Известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы лишилась руки, также получил ранения 39-летний мужчина.

В селе Львов Тягинской общины в результате обстрелов с дрона ранены два человека в ноги, которые в это время находились возле магазина.

Армия РФ обстреляла поселок Антоновка. Вражеские снаряды повредили церковь, двери домов и микроавтобус. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В лесополосе за селом Станислав на вражеской мине подорвался 18-летний парень. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.

Кроме того, вблизи села Малая Александровка 35-летний мужчина наткнулся на вражескую взрывчатку в лесополосе. Пострадавший получил тяжелую травму.

С деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.

Николаевская область: по данным ПК "Юг", в понедельник силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено два российских БпЛА.

Днепропетровская область: 20 марта враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды с дронов попали по Марганецкой общине.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Красное, Плавни, Железнодорожное, Малая Токмачка, Белогорье, Преображенка, Зеленый Гай, Затишье, Каменское, Степное.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Харьковская область: во вторник утром оккупанты из минометов обстреляли с.Басово. Зафиксировано более 20 ударов. Повреждены линии электропередач, отсутствует электроснабжение. Без жертв.

В понедельник на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлинск, Стрелечья и Чугуевка.

На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. Под огнем находились районы Купянска, Крохмального и Берестового.

Черниговская область: за сутки – 3 обстрела приграничных территорий, Новгород-Северский район, из минометов. Без жертв и разрушений.

Сумская область: утром враг обстрелял из артиллерии Белопольскую и Новослободскую громады. Данные о последствиях уточняются.

Ночью россияне били из артиллерии по территории Эсманской общины (4 прилета) и по Белопольской общине (2 прилета), из минометов – по Середино-Будской общине (3 прилета).

Накануне в течение дня россияне совершили обстрелы территории Юнаковской, Краснопольской и Белопольской общин.

Белопольская община была под обстрелом практически в течение всего дня. Без последствий.