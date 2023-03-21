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Системы Patriot развернут в Украине раньше ожидаемого - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 17:43

Системы противоракетной обороны Patriot передадут Украине быстрее, чем планировалось изначально.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на чиновников Минобороны США.

По их словам, группа из 65 украинских солдат завершит свое обучение на этих системах в Форт-Силле (штат Оклахома) в ближайшие дни.

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После этого военнослужащие отправятся в Европу для дополнительного обучения на двух системах Patriot - американской и голландско-немецкой, которые будут развернуты в Украине в ближайшие недели, сообщили журналистам в Форт-Силле представители оборонного ведомства.

Американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинцев проходят подготовку с 15 января, смогли значительно ускорить график курса благодаря базовым знаниям украинцев о системах противовоздушной обороны, отметили чиновники.

"По нашим оценкам, украинские солдаты поражают и абсолютно быстро учатся", - сказал бригадный генерал Шейн Морган, командир Форт-Силл.

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"Благодаря их глубоким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий, им было легче - хотя не совсем легко - усвоить концепции эксплуатации и технического обслуживания системы Patriot" - отметил он.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы завершили его примерно за 8 недель.

По словам представителя Форт-Силла, график тренировок был "агрессивным": украинцы тренировались ежедневно с 7.00 до 18.00 по местному времени.

Новости об ускоренном развертывании Patriot были объявлены в тот же день, когда стало известно, что США ускорят отправку танков Abrams в Украину, отправив более старые модели M1-A1, главного американского боевого танка, вместо более современной версии танка.

Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

Темы: ПВОоружиеВоздушные силы ВСУ
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