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США объявили о новых санкциях в связи с производством Ираном дронов

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 20:40

Минфин США во вторник объявил о новых санкциях против четырех компаний и трех человек в Иране и Турции в связи с иранским производством дронов, которые используются для ударов по гражданским в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.

Санкции были наложены за участие компаний и физлиц в закупке оборудования, в том числе двигателей европейского производства для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для поддержки иранских программ по разработке БПЛА и вооружений.

Отмечается, что эта сеть закупок действует от имени министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, которое контролирует несколько фирм, участвующих в разработке БПЛА и баллистических ракет.

Под санкции попали иранский Центр оборонных технологий и научных исследований, базирующийся в Иране, его закупочная фирма Farazan Industrial Engineering Inc. и две другие фирмы, а также закупочные агенты этих компаний.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений среди своих марионеток продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

"Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать иностранные закупочные сети в любой юрисдикции, которая поддерживает военно-промышленный комплекс Ирана", - добавил он.

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В ведомстве напоминают, что 9 марта 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на сеть, базирующуюся в Китае, в связи с иранскими усилиями по закупке БПЛА, а также за несколькими предыдущими действиями OFAC, направленными против иранских производителей БПЛА и их руководителей с сентября 2022 года.

Темы: СШАсанкцииИранбеспилотники
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