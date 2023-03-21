Пентагон подтвердил отправку Украине более старой версии Abrams, потому что это будет быстрее

Представитель министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.

Как сообщает "Европейская правда", слова Райдера на брифинге для журналистов цитирует телеканал CNN.

"После дальнейшего изучения и анализа лучших возможных вариантов министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить вариант танка M1A1 Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику Украине до осени этого года", - сказал он.

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По словам представителя ведомства, США также предоставят Украине "современную бронетехнику и системы вооружения", которые "очень схожи по возможностям" с танком M1A2 Abrams, в том числе крупнокалиберные пулеметы калибра .50 и 120-миллиметровые пушки.

Как объясняли накануне американские чиновники в комментариях СМИ, украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать более старую модель танка.

Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

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Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Это решение было частью более широкого политического маневра, который побудил Германию объявить об отправке танков Leopard 2 в Украину и позволил Польше и другим союзникам сделать то же самое.