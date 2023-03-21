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Пентагон подтвердил отправку Украине более старой версии Abrams, потому что это будет быстрее

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 20:13

Представитель министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.

Как сообщает "Европейская правда", слова Райдера на брифинге для журналистов цитирует телеканал CNN.

"После дальнейшего изучения и анализа лучших возможных вариантов министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить вариант танка M1A1 Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику Украине до осени этого года", - сказал он.

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По словам представителя ведомства, США также предоставят Украине "современную бронетехнику и системы вооружения", которые "очень схожи по возможностям" с танком M1A2 Abrams, в том числе крупнокалиберные пулеметы калибра .50 и 120-миллиметровые пушки.

Как объясняли накануне американские чиновники в комментариях СМИ, украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать более старую модель танка.

Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

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Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Это решение было частью более широкого политического маневра, который побудил Германию объявить об отправке танков Leopard 2 в Украину и позволил Польше и другим союзникам сделать то же самое.

Темы: СШАоружиетанки
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