Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

65% европейцев - за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС в ближайшие годы

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 15:12

Большинство европейцев поддерживают присоединение в ближайшие годы Украины к Европейскому Союзу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions от фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тысяч участников из семи стран ЕС.

Реклама:

В среднем вступление Украины в ЕС в ближайшие годы поддерживают 65% опрошенных. Поддержка снизилась на 4 пункта по сравнению с мартом 2022 года, но выросла на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года.

Наиболее дружелюбное отношение к принятию Украины в ЕС в Польше и Испании, где за это выступают 81 и 80% соответственно.

В Германии лишь 54% респондентов считают, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы.

ВИДЕО ДНЯ

В остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины находится между 60 и 70%.

Ранее бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий относительно быстрого вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщалось, Латвия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2023 году.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал в интервью "Европейской правде", что если и есть какая-то страна, которая способна поставить рекорд в процессе вступления, то это Украина.

Темы: ЕвропаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: