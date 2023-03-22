65% европейцев - за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС в ближайшие годы

Большинство европейцев поддерживают присоединение в ближайшие годы Украины к Европейскому Союзу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions от фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тысяч участников из семи стран ЕС.

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В среднем вступление Украины в ЕС в ближайшие годы поддерживают 65% опрошенных. Поддержка снизилась на 4 пункта по сравнению с мартом 2022 года, но выросла на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года.

Наиболее дружелюбное отношение к принятию Украины в ЕС в Польше и Испании, где за это выступают 81 и 80% соответственно.

В Германии лишь 54% респондентов считают, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы.

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В остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины находится между 60 и 70%.

Ранее бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий относительно быстрого вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщалось, Латвия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2023 году.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал в интервью "Европейской правде", что если и есть какая-то страна, которая способна поставить рекорд в процессе вступления, то это Украина.