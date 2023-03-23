Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 15:24

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен анонсировал передачу Украине трех танков Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финское издание MTV.

Передача Leopard 2 является частью 14-го пакета военной помощи, решение о котором президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил сегодня по предложению правительства.

Ранее Финляндия уже приняла решение о передаче трех бронированных танков для разминирования на базе Leopard 2, что означает, что в целом Финляндия передаст Украине шесть машин Leopard 2.

Кроме того, Финляндия обеспечит Украине обучение, связанное с использованием и обслуживанием танков Leopard 2.

Стоимость нынешнего пакета помощи в сфере оборонного оборудования составляет около 161 млн евро.

Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет около 910 млн евро.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Украина подала в Финляндию запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet между Киевом, Хельсинки и Вашингтоном, поскольку это самолеты американского производства.

Министр обороны Финляндии заявил, что в ближайшие годы Финляндия сама будет нуждаться в этих самолетах.

Темы: танкиФинляндияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

Все новости...
танки
В Польшу прибыли дополнительные танки и гаубицы, приобретенные у Южной Кореи
Россия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
Пентагон подтвердил отправку Украине более старой версии Abrams, потому что это будет быстрее
Последние новости
12:14
Цена "печати денег": за 3 года правительство может заплатить НБУ 235 млрд грн по ОВГЗ
12:05
видеоЗеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине
12:02
видеоСпецназовцы СБУ уничтожили российский "ТОР"
11:59
На юге ощущается снижение боевой активности россиян – Гуменюк
11:57
Подрыв машины коллаборанта из Мариуполя: оккупационный начальник в тяжелом состоянии
11:50
Какие медицинские услуги бесплатные для преждевременно рожденных младенцев – объясняют в НСЗУ
11:33
Из-за непогоды в Одесской области продолжаются отключения света – ДТЭК
11:32
Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии, против которого выступает Украина
11:22
фотоБогуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года – СБУ
11:20
Украинский постсоветский нуар победил на Вильнюсском кинофестивале
Все новости...