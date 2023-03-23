Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен анонсировал передачу Украине трех танков Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финское издание MTV.

Передача Leopard 2 является частью 14-го пакета военной помощи, решение о котором президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил сегодня по предложению правительства.

Ранее Финляндия уже приняла решение о передаче трех бронированных танков для разминирования на базе Leopard 2, что означает, что в целом Финляндия передаст Украине шесть машин Leopard 2.

Кроме того, Финляндия обеспечит Украине обучение, связанное с использованием и обслуживанием танков Leopard 2.

Стоимость нынешнего пакета помощи в сфере оборонного оборудования составляет около 161 млн евро.

Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет около 910 млн евро.

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Как сообщалось, Украина подала в Финляндию запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet между Киевом, Хельсинки и Вашингтоном, поскольку это самолеты американского производства.

Министр обороны Финляндии заявил, что в ближайшие годы Финляндия сама будет нуждаться в этих самолетах.