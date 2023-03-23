Испания отправит первые 6 танков Leopard до конца следующей недели

Испания отправит свою первую партию боевых танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Испании в четверг, сообщает "Европейская правда".

Шесть танков Leopard 2A4, которые готовят к отправке, прошли последние проверки на заводе вблизи Севильи на юге Испании, говорится в заявлении.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила завод в четверг и сообщила, что вскоре туда прибудут для проверки и испытаний еще четыре танка Leopard 2A4, предназначенные для Украины.

Первая группа украинских военных, которая училась управлять испанскими танками, завершила обучение на военной базе на севере Испании, сообщило на прошлой неделе испанское Минобороны.

Сначала Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил, что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.

Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн" в марте объявил, что всего девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.