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Три четверти европейцев поддерживают санкции против РФ, 65% - за поставки оружия Украине

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 11:15

Подавляющее большинство европейцев продолжает поддерживать санкции против России, а также выступает за продолжение вооруженной поддержки Украины.

Таковы данные организованного Еврокомиссией опроса "Евробарометр", который проводился между 12 января и 6 февраля в странах ЕС и 12 странах за пределами Евросоюза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Экономические санкции по-прежнему имеют значительную поддержку среди населения Европы. 74% европейцев поддерживают их.

Похожая картина вырисовывается и по поставкам оружия и другой военной помощи Украине. Эти меры имеют поддержку 65% европейцев. Отмечается, что в Западной Германии поставки оружия поддерживают 69%, в то время как в Восточной Германии 55% - против этого.

Последний выпуск регулярно публикуемого "Евробарометра" также уделил внимание удовлетворенности населения реакцией ЕС и стран-членов на кризис, вызванный войной. Подавляющее большинство (51%) немцев заявили, что они довольны реакцией ЕС на российскую агрессию. Однако на этот показатель сильно влияет недовольство в Восточной Германии: там лишь менее трети людей довольны действиями федерального правительства и ЕС после начала войны.

Что касается гуманитарной поддержки, то здесь показатели значительно выше. Например, предоставление гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, в Германии одобряют 92%.

Йорг Воян, глава представительства Еврокомиссии в Германии, считает, что курс ЕС в отношении российской агрессии в Украине в основном подтвердился. "В целом большинство европейцев поддерживают четкий курс, который проводят Европейская комиссия и государства-члены: деньги и гуманитарная помощь для тех, кто пострадал от нападения России, прием беженцев - мы видим много рейтингов одобрения", - говорит Воян.

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Напомним, по результатам этого же опроса, 44% словаков считают, что украинские беженцы делают их страну хуже.

Темы: Росcияоружие
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