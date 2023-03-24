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КС Армении на фоне выдачи ордера на арест Путина признал Римский статут соответствующим конституции

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 15:06

Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует основному закону страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал News.am.

Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение "О решении вопроса соответствия конституции обязательств, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда".

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Решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд с этим вопросом. Обращение к вопросу о признании статута, по мнению правительства, связано с тем, что есть возможность привлечь Азербайджан к ответственности за военные преступления. Статут был подписан в 1998 году, но до сих пор Республика Армения не ратифицировала его, поскольку КС 2004 года признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции РА, действовавшей на тот момент.

Примечательно, что КС Армении объявил о своем решении через неделю после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

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Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: АрменияПутин
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