Британия и ЕС официально одобрили новое соглашение о торговле в Северной Ирландии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в пятницу официально одобрили Виндзорскую рамочную договоренность, призванную решить противоречия в вопросе торговли через Северную Ирландию после Brexit.

Как пишет "Европейская правда", это следует из совместного заявления Клеверли и Шефчовича по итогам десятого заседания Совместного комитета по вопросам Соглашения о выходе Британии из ЕС.

"Совместный комитет приветствовал положительный подход обеих сторон и принял новые договоренности, изложенные в Виндзорских рамочных документах. Эти договоренности окончательно решают проблемы, связанные с функционированием Североирландского протокола за последние два года", - отмечается в заявлении.

Представители Лондона и Брюсселя также согласились, что Виндзорская рамочная договоренность позволит решить повседневные проблемы жителей Северной Ирландии, одновременно сохраняя мир на основе Соглашения Страстной пятницы.

"Обе стороны договорились интенсивно и добросовестно работать вместе над реализацией всех элементов Виндзорской рамочной договоренности", - подчеркиваются в совместном заявлении.

Такое одобрение не означает вступления рамочной договоренности в силу, но дает формальный старт начала подготовки соответствующего договора и законодательной базы для ее воплощения в жизнь как Британией, так и Еврокомиссией.

Произошло это после того, как отдельные ключевые решения в рамках Виндзорской рамочной договоренности были поддержаны как Советом Европейского Союза, так и парламентом Великобритании.

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Как известно, в начале марта 2023 года после нескольких месяцев переговоров Лондон и Брюссель достигли компромисса по едва ли не самому болезненному вопросу двусторонних отношений.

Документ, получивший название Виндзорская рамочная договоренность (The Windsor Framework), призван закрыть самую большую проблему, возникшую из-за Brexit: вопрос торговли через Северную Ирландию. Несмотря на то, что Лондон завершил выход из ЕС еще в 2020 году, схему решения этой проблемы найти не удавалось.

О сути нового североирландского компромисса читайте в статье Конец "вечного Brexit": все о новых условиях развода Британии с ЕС по Северной Ирландии.